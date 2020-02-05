AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı

Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle iki Türk vatandaşına yaptırım uygulama konusunda anlaştı.



Salı günü alınan karara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) görev yapan söz konusu iki kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.