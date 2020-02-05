AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı - Son Dakika Dünya

AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı

6 saat önce

Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle iki Türk vatandaşına yaptırım uygulama konusunda anlaştı.

AB diplomatlarından iki Türk vatandaşına sondaj yaptırımı, System.String[]

Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatları Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle iki Türk vatandaşına yaptırım uygulama konusunda anlaştı.


Salı günü alınan karara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) görev yapan söz konusu iki kişiye seyahat yasağı getirilecek ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulacak.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:09 
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