Son Dakika Haberleri: Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor
Son Dakika Güncel Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor

Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor

6 saat önce

AB Dış İlişkiler Konseyi DEAŞ'lı teröristlerin iadesini görüşüyorBelçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi öncesi bazı bakanlar, Türkiye'nin geri göndermek istediği AB vatandaşı DEAŞ'lılara dair açıklamalarda bulundu.

AB Dış İlişkiler Konseyi DEAŞ'lı teröristlerin iadesini görüşüyor

Belçika, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyi öncesi bazı bakanlar, Türkiye'nin geri göndermek istediği AB vatandaşı DEAŞ'lılara dair açıklamalarda bulundu.

Avusturya Federal Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Avusturya, AB vatandaşı DEAŞ'lıların Avrupa'ya dönmesi konusunda endişeli değil, çünkü Avusturya vatandaşlarının tutulduğu yer Türkiye'nin operasyon bölgesine dahil değil dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn AB vatandaşı DEAŞ'lıların Avrupa'ya geri gönderilmesi konusu üzerine, Bu konunun tartışılması gerekiyor. Avrupa'nın bu sorunlarla baş etmesi bekleniyor. Öte yandan, özellikle kadınlar ve çocukları göz önünde bulundurduğumuzda üstlenmemiz gereken belli bir sorumluluk var açıklamasında bulundu.

Öte yandan Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ise toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, Türkiye zorlu bir partner. Umarım Türkiye ile birçok sorun hakkında dürüst ve samimi diyalog kurabiliriz. Bir şekilde Türkiye ile konuştuğumuzdan daha fazla Türkiye hakkında konuşuyoruz dedi.

Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:19 Kaynak: DHA
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