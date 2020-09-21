AB Dış İlişkiler Konseyi toplandı - Son Dakika

AB Dış İlişkiler Konseyi toplandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durum gibi konuları görüşmek üzere toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyi, başta Belarus olmak üzere Libya, Afrika Birliği ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'deki durum gibi konuları görüşmek üzere toplandı.

Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının toplantısının ana gündemini Belarus oluşturuyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus'ta barışçıl gösterilere yönelik baskının arttığını, bugünkü toplantıda Belarus halkına AB olarak nasıl destek olacaklarını tartışacaklarını söyledi.

Borrell, "Aynı zamanda Aleksandr Lukaşenko'yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız Belarus hükümetiyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." dedi.

Borrell ayrıca toplantı öncesinde Belaruslu muhalif liderlerden Svetlana Tikhanovskaya ile görüştüğünü aktardı. Tikhanovskaya, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin davetiyle Brüksel'de bulunuyor. Belaruslu muhalif liderin Borrell ve bazı AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla görüşmesi dışında Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde milletvekillerine konuşma yapması bekleniyor.

AB Dış İlişkiler Konseyinin ana gündem maddelerinden diğeri ise Libya. Son dönemde Libya'da olumlu gelişmeler olduğunu ancak "ihtiyatlı iyimserlik" içinde bulunduklarını dile getiren Borrell, "Olumlu bir ilerleme var, ateşkes var. Bunları kullanmalıyız." diye konuştu.

Toplantının bir diğer ana gündem maddesini AB-Afrika Birliği ilişkileri oluşturuyor ancak bunların dışında Venezuela, AB'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerini ele alan güney komşuluğu ve Doğu Akdeniz gibi konular konuşulacak.

Doğu Akdeniz

AB yetkilileri, her fırsatta Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşürülmesinin ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine işaret ediyor. Oruç Reis gemisinin Antalya limanına gitmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren AB tarafı, Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik çabalarına destek verilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Başta Kıbrıs Rum kesimi olmak üzere bazı AB ülkeleri Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını istiyordu. Ancak AB genelinde bu konuda konsensüs oluşmadı. Birçok üye ülke diplomatik çabaların devam etmesini ve diyalog yollarının denenmesini istiyor.

Seçimlere hile karıştırıldığı ve muhaliflere baskı uygulandığı gerekçesiyle Belarus'a yaptırım uygulamak isteyen AB'nin Kıbrıs Rum kesiminin engellemesine takıldığı ifade ediliyor. Rumların, Türkiye'ye de yaptırım olmadıkça Belarus yaptırımlarını veto edecekleri kartını oynadıkları belirtiliyor.

Bu nedenle bugünkü Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı'nda yaptırım konularında bir karar çıkmaması ve konunun 24-25 Eylül'de AB ülkelerinin liderlerini bir araya getirecek AB Konseyi toplantısına kalacağı öngörülüyor.

AB Dış İlişkiler Konseyi toplandı

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Belarus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Konseyi toplandı - Son Dakika

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