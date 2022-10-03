AB Dış İlişkiler Servisi'nden Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası Açıklaması: Bölgesel İstikrara Zarar Verebilecek Eylemlerden Sakınılmalı

AB Dış İlişkiler Servisi, Türkiye ve Libya arasında imzalanması öngörülen hidrokarbon ve deniz yetkilerinin sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalar hakkında, "Yeni anlaşma henüz kamuoyuna açıklanmadı. İçeriğine daha fazla açıklık getirilmesine ihtiyaç var. Bölgesel istikrara zarar verebilecek eylemlerden sakınılmalıdır" açıklamasını yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile bugün düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasında hidrokarbon ve deniz yetkilerinin sınırlandırılması hakkında yeni anlaşmaların imzalanacağını duyurması üzerine açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

" Avrupa Birliği, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019 Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'na dayalı olarak hidrokarbonlar konusunda bir anlaşma imzaladığına ilişkin açıklamaları dikkate alıyor.

AB, bu Mutabakat Muhtırası üzerindeki tavrının Aralık 2019'da Avrupa Konseyi tarafından açık bir şekilde belirtildiğini ve değişmediğini anımsatır: 2019 Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, Deniz Hukuku ile bağdaşmıyor ve üçüncü devletler için hukuki herhangi bir sonuç doğuramaz.

Yeni anlaşma henüz kamuoyuna açıklanmadı. İçeriğine daha fazla açıklık getirilmesine ihtiyaç var. Bölgesel istikrara zarar verebilecek eylemlerden sakınılmalıdır."