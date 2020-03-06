AB Dış İlişkiler Temsilcisi Borrell: Türkiye'ye ek fonlar görüşülecek; ateşkes iyi bir haber

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib'de tansiyonu düşürmek amacıyla anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini memnuniyetle karşıladığını duyurdu.



Borrell, Türkiye'ye ilave kaynak konusunun görüşüleceğini belirterek, "Türkiye, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak çok büyük bir yük üstleniyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Ancak yine de sığınmacılar baskı aracı olarak kullanılmamalı." şeklinde konuştu.