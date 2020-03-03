AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Politika AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TARTIŞILAN TAHT II. ABDÜLHAMİD'İN ÇIKMADI... SATIŞI İPTAL ETTİLER
Tartışılan taht II. Abdülhamid'in çıkmadı! Şirket satışı iptal etti Rus gazeteci Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı? MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:40 Müslüm Gürses vefatının 7. yılında mezarı başında anıldı
14:21 Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
14:07 Ünlü astrolog Nuray Sayarı canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
14:07 Çağla Şikel isyan etti: Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!
13:42 Ünlü oyuncunun sütü neden kesildi? İşte cevabı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:16:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]