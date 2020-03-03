AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in, bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell, beraberinde kriz yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile 3-4 Mart 2020 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlip'deki gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.


Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:15 Kaynak: DHA
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