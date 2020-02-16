AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı - Son Dakika Dünya

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı

7 saat önce

Borrell, "Kendi çıkarlarımızı biraz geri planda tutmak, gelecekte daha aktif rol oynamamızın önünü açar." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrel: Avrupa güç için daha iştahlı olmalı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Avrupa'nın güç için daha iştahlı olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.


"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda Avrupa'nın geleceğini ele alan bir panelde konuşan Borrell, AB'nin ortak bir vizyon geliştirmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun geçmişe değil geleceğe odaklanılarak yapılması gerektiğini savundu.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:18 
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