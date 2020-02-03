AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da - Son Dakika

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da

6 saat önce

Bir araya gelinmesi Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.

Bir araya gelinmesi

Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da

Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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