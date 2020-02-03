AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da - Son Dakika

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AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İran'da
6 saat önce
Bir araya gelinmesi Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Bir araya gelinmesi
Heyetler arası görüşme yapılması AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldi.
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