AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Erdoğan göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik... - Son Dakika
Son Dakika Politika AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Erdoğan göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik... - Son Dakika

AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Erdoğan göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik...

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine "göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik etmediklerini ama gitmek isteyenleri de durdurmayacaklarını ilettiğini" söyledi.

AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell:

Avrupa Birliği (AB) Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine "göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik etmediklerini ama gitmek isteyenleri de durdurmayacaklarını ilettiğini" söyledi.


AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josef Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Ankara'da bir dizi temalarda bulundu. Borell, Türkiye'den ayrılmadan önce havaalanında basın toplantısı düzelendi. Borrell, "Türk yetkili mercilerle bir dizi yoğun temas gerçekleştirdim. Komisyon üyesi mevkidaşım ile Suriye'deki durumla ilgili ve İdlib'deki felaket aşamasına gelmiş durumu değerlendirdik. Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Bütün yapmış olduğumuz toplantı ve görüşmelerde Türkiye'nin zor bir durumla karşı karşıya olduğunu ve AB sınırlarındaki durumun kabul edilemez olduğunu belirttik" dedi.


Yaşanan göçmen kriziyle ilgili Borrell, "Atılan tek taraflı adımlar pozitif sonuçlar getirmeyecek ve durumu daha kötü hale getirecektir. Bundan da en çok etkilenenler ise Suriyeli mülteciler olacaktır. Türk makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde İdlib'deki konuyla ilgili ortak çalışmalar yapılabilir görüşünü dile getirdik. Bu şekilde devam ederse çok farklı insani sonuçları beraberinde getirecektir. Sadece insani yardıma 170 milyon euro katkıda bulacağımızı ifade ettik. Bu katkının 60 milyon euroluk liralık kısmı son derece önemli sorunlarla karşı karşıya olan hassas konulara yönlendirilecek" diye konuştu.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Yapmış olduğumuz görüşmede daha fazla mültecinin yönlendirilmemesi ile ilgili mesajlarımızı ilettik. Verdikleri cevap şuydu; göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik etmediklerini ama gitmek isteyenleri de durdurmayacaklarını ilettiler" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Ankara, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine sert tepki: Siyasetin içinde olmaması gereken biri

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 00:49:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell: "Erdoğan göçmenlerin sınıra gitmelerini teşvik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]