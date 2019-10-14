Son Dakika Haberleri: AB dışişleri bakanları bugün Türkiye'ye yaptırımları görüşecek
Son Dakika Dünya AB dışişleri bakanları bugün Türkiye'ye yaptırımları görüşecek

AB dışişleri bakanları bugün Türkiye'ye yaptırımları görüşecek

24 dakika önce

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri operasyonu defalarca kınayan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg’da toplanarak Ankara'ya uygulanabilecek olası yaptırımları görüşecek.

AB dışişleri bakanları bugün Türkiye'ye yaptırımları görüşecek, System.String[]

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri operasyonu defalarca kınayan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg'da toplanarak Ankara'ya uygulanabilecek olası yaptırımları görüşecek.


Toplantı Brüksel saati ile 8: 20'de Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuşması ile başlayacak. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısına, gelişmeler konusunda bilgi vermek amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen de katılacak.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42 
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