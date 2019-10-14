AB dışişleri bakanları bugün Türkiye'ye yaptırımları görüşecek

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri operasyonu defalarca kınayan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg'da toplanarak Ankara'ya uygulanabilecek olası yaptırımları görüşecek.



Toplantı Brüksel saati ile 8: 20'de Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuşması ile başlayacak. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi toplantısına, gelişmeler konusunda bilgi vermek amacıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel temsilcisi Geir Pedersen de katılacak.