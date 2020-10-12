Son dakika... AB Dışişleri Bakanları, Dağlık Karabağ gündemiyle toplandı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, bugün Dağlık Karabağ'daki durumu ve gündemdeki diğer konuları görüşmek üzere toplandı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları gündemdeki konuları ele almak üzere Brüksel'de toplandı. Toplantının girişinde kısa bir basın açıklaması yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler ve Akdeniz'deki Türk sondaj faaliyetlerinin görüşülecek konular arasında yer aldığını söyledi. Borrell, "Bugün çok karmaşık ve yoğun bir Dış İlişkiler Konseyimiz olacak. Masada pek çok konu var. Rusya ile ilişkiler, Belgrad- Priştine diyaloğu, Belarus'taki durum, Latin Amerika ve Karayipler ile olan ortaklığımız gibi konular görüşülecek" dedi. Bugün gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nin ana gündem maddesi olarak Dağlık Karabağ'ı işaret eden Borrell, "Özellikle Dağlık Karabağ hakkında konuşacağız ve ateşkesi nasıl destekleyebileceğimizi göreceğiz. AGİT Minsk grubunun himayesindeki müzakereleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AB Dışişleri Bakanlarının ele alacağı diğer konulara da değinen Borrell, "Rusya konusunda ikili ilişkilerimizin yanı sıra Rusya'nın davranışları ve Navalnıy olayına vereceğimiz ortak tepkiden bahsedeceğiz. Belgrad-Priştine diyaloğu sürüyor. Bugün burada bizimle birlikte olacak olan Özel Temsilcimiz Sayın Miroslav Lajcak'ın açıklamalarını görecek ve dinleyeceğiz. Belarus konusunda, Avrupa Konseyi tarafından alınan yaptırımlara ilişkin kararın takibini ve Minsk ile gelecekteki diplomatik ilişki biçimlerini tartışacağız ve Konsey sonuçlarını kabul edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bugün gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye konusunun da gündemde olduğunu bildiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Borrell, "Dışişleri Bakanları Konseyinin dikkatini vereceği daha pek çok şey var, ayrıca Akdeniz'deki Türk sondaj faaliyetleri, özellikle Kıbrıs çevresinde ve Yunanistan'da da öyle görünüyor" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)