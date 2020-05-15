AB Dışişleri Bakanları gayrimeşru ilhakın önlenmesi için İsrail'e yaptırımları görüştü - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları İsrail'in gayrimeşru ilhak girişimlerinin nasıl engelleneceğini tartıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının video konferans aracılığıyla düzenlediği toplantının ardından, basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki gayrimeşru yerleşim birimlerini genişletme kararını değerlendiren Borrell, "Filistin sorununa çözüm getirilmesi gerekliliği konusunda mutabık kaldık ve bu vesileyle müzakere yoluyla iki devletli çözüme ulaşılması yönündeki pozisyonumuzu yineliyoruz." dedi.

Borrell, iki devletli çözüme ulaşılması için tek taraflı eylemlerden kaçınılması ve uluslararası hukuka uyulması gerektiğine işaret ederek, ilhak girişimlerinin önüne geçmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bazı AB üyelerinin İsrail'in ilhak girişimlerinin nasıl engelleneceği konusunun değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğini aktaran Borrell, bunun karmaşık bir konu olduğunu belirtti.

Borrell, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e yaptırımlar konusunda AB içinde farklı görüşler bulunduğunu, bugünkü toplantıdan somut bir netice beklemediğini ifade etmişti.

Suriye ve Venezuela konferansları düzenlenecek

Borrell, 13 Haziran'da sanal ortamda Suriye'nin Geleceği Konferansı'nın dördüncüsünü düzenleyeceklerini, 26 Mayıs'ta ise Venezuela'da yerinden edilen 5,5 milyon sivile destek amacıyla İspanya ile AB ortaklığında donörler konferansı düzenleyeceklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın çeşitli bölgelerinde mahsur kalan AB vatandaşlarının tahliyesine devam ettiklerini aktaran Borrell, üçüncü ülkelerden yaklaşık 600 bin AB vatandaşının ülkelerine getirildiğini söyledi.

Türkiye'nin sondaj faaliyetleri

Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine desteklerinin sürdüğünü ancak yapıcı biçimde Türkiye ile de iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Bakanlar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bildiri de yayımladı. Bildiride, Türkiye'ye "AB üyesi ülkelerin deniz yetki alanlarındaki ve karasularındaki egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısı yapıldı.