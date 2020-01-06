AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak - Son Dakika

AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak

6 saat önce

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İran ve Irak'taki gelişmelerin ardından 10 Ocak'ta olağanüstü toplanma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının cuma günü öğleden sonra Irak ve İran'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacağını duyurdu.
Borrell, AB'nin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

İRAN-ABD GERGİNLİĞİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığı, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

AB dışişleri bakanları İran-ABD gerginliği gündemiyle olağanüstü toplanacak
Avrupa Birliği, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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