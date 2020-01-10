AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı - Son Dakika

AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı.

AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği, Brüksel, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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