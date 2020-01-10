AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı - Son Dakika

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AB dışişleri bakanları Orta Doğu gündemiyle toplandı
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran, Irak ve Libya'daki gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplandı. Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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