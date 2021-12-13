AB Dışişleri Bakanları, Rusya'ya Ukrayna konusunda net sinyal gönderecek - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının bugünkü toplantısında Rusya'ya Ukrayna konusunda net sinyal göndereceklerini söyledi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantının girişinde basına açıklamalarda bulunan Borrell, yılın son dışişleri bakanları toplantısında gündemin yoğun olduğunu söyledi.

Borrell, "Konulardan birincisi ve kesinlikle en önemlisi, Rusya'nın birliklerini yığdığı Ukrayna sınırındaki durum." dedi.

"Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlık durumunda, bunun Rusya için yüksek bir maliyeti olduğuna dair net bir sinyal göndereceklerini" ifade eden Borrell, öte yandan, Rusya ile böyle bir krizi engellemek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı.

Belarus

Borrell, dün Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın Brüksel temasları sırasında AB'nin Belarus sivil toplumuna 30 milyon avro ek destek açıkladığını anımsattı.

Toplantıda Belarus sınırındaki göç krizinin de görüşüleceğini belirten Borrell, Lukaşenko yönetimine yönelik yeni bir yaptırımla ilgili karar alınmayacağını aktardı.

Afganistan

Borrell, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban'ın yönetimi alması ve ardından meydana gelen gelişmeleri de değerlendireceklerini kaydetti.

Bakanların toplantısında öğle yemeği bölümüne, Afganistan konusunda kilit ülkelerden biri haline geldiği belirtilen Katar'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani katılacak.

Borrell, bakanların Afganistan bağlamında Orta Asya ülkelerindeki durumun da konuşulacağını ifade etti.

Maraş

AB Temsilcisi Borrell, toplantıda Maraş konusunun da ele alınacağını dile getirdi. Ancak bununla ilgili bir karar çıkması beklenmiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kapalı Maraş'ın bir bölümünü açma kararı sonrasında AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Servisinin Türkiye'ye karşı atılacak adımlarla ilgili bir "seçenekler belgesi" hazırlaması istenmişti. Bu belgenin hazırlandığı ve geçen hafta üye ülkelere dağıtıldığı belirtilmişti.

Wagner'e yaptırım

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Rus güvenlik şirketi Wagner'e ve bu şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerden Mali'ye yönelik yaptırım kararı da çıkacak.

Yaptırımlar arasında varlıkların dondurulması ve AB'ye seyahat yasağı bulunuyor.