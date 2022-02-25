AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırımları kabul etmek için toplandı - Son Dakika
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AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırımları kabul etmek için toplandı

25.02.2022 17:28
AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırımları kabul etmek için toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uygulanacak ikinci yaptırım paketini kabul etmek üzere bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya uygulanacak ikinci yaptırım paketini kabul etmek üzere bir araya geldi.

AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye sokmuştu.

Rusya'nın askeri operasyona başlamasından sonra dün gece düzenlenen AB Liderler Zirvesinde ikinci yaptırım paketi üzerinde mutabık kalındı.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, dün gece üzerinde anlaşılan ikinci yaptırım paketinin onaylanması için yapılıyor.

Yaptırımların hayata geçirilmesi için siyasi yönlendirme yapan AB liderlerinin kararları AB Dış İlişkiler Konseyine getiriliyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı olarak da bilinen konseyin resmi toplantısında yaptırım kararları kabul ediliyor. Konseyin onayı için fiziki toplantının yanı sıra yazılı prosedür de kullanılabiliyor. Ancak bu kez hızla onay çıkması için Brüksel'de bulunan bakanların fiziki toplantısıyla yaptırım paketinin onaylanması kararlaştırılmıştı.

AB'nin yaptırımları

AB'nin ilk yaptırım paketinde Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alanlar, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyenler veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yer aldı.

Listenin başında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bulunurken Putin'in özel kalem müdürü Anton Vaino'nun da mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi finans kurumları da yaptırım listesinde yer aldı. Bu kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.

Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler kısıtlandı. Ayrıca Rusya hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak engellendi. Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi de sınınlandırıldı.

İkinci paket olarak ise Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonunu yükseltecek ve sanayisinin temelini yıpratacak çeşitli kararlar alındı.

Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini engelleyecek yeni mali yaptırımların uygulanmasında uzlaşıldı. Bu çerçevede, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini kapsayacak ve kamuya ait şirketleri de içerecek yaptırımların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Rus devletine önemli gelir sağlayan enerji sektörünün de yaptırıma tabi tutulmasına karar verildi. Bu çerçevede, Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesi yasaklandı.

Rusya'nın mevcut ticari uçak filosuna yedek parça ve ekipman satışına yasak getirildi, Rusya'nın çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı. Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulamasının zorlaştırılması da tedbirler arasına girdi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırımları kabul etmek için toplandı - Son Dakika


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