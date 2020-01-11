AB Dışişleri Bakanları toplandı: Libya'da ateşkes kararını kalıcı hale getirmek istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Dışişleri Bakanları toplandı: Libya'da ateşkes kararını kalıcı hale getirmek istiyoruz - Son Dakika Dünya

AB Dışişleri Bakanları toplandı: Libya'da ateşkes kararını kalıcı hale getirmek istiyoruz

17 dakika önce

Tahran açıklarında düşen Ukrayna Havayolları uçağı ile ilgili tartışmalar devam ederken Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Orta-Doğu'da yaşanan gelişmeleri Brüksel'de masaya yatırdı.

AB Dışişleri Bakanları toplandı: Libya'da ateşkes kararını kalıcı hale getirmek istiyoruz, System.String[]

İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı ile ilgili tartışmalar devam ederken Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Orta-Doğu'da yaşanan gelişmeleri Brüksel'de masaya yatırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de katıldığı toplantıda İran, Irak ve Libya konuları tartışıldı.


Dört saat süren toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta-Doğu'da istikrarın sağlanması için daha fazla çaba sarf edeceklerini ve birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerinin sinyalini verdi. Borrell, İran'ın nükleer anlaşmaya uymasını istedi. İspanyol Avrupa Birliği yetkilisi Borrell, BM yetkilisi Salame'nin kendilerini Libya konusunda uyardığını, terör, göç ve istikrar konusunda bazı risklerin gözle görülür bir şekilde arttığını ifade etti.

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Avrupa Birliği, Orta Doğu, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:07 
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