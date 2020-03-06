AB dışişleri bakanları Türkiye ve Rusya'yı görüştü - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Hırvatistan'da Türkiye ve Rusya gündemiyle toplandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Bu iki ülke ile ilişkilerimiz zor durumda, ancak ilişkilerimizi farklı açılardan iyileştirmemiz gerekiyor" dedi.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi gayrı resmi olarak iki günlük toplantılar için bir araya geldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarındaki Luznica Kalesi'nde yapılan ilk gün görüşmelerinin sonunda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından basın toplantısı düzenlendi. Borrell, "Bu öğleden sonra karar alınmaksızın açık bir tartışma ortamında AB Dışişleri Konseyi'nin gayri resmi bölümünü düzenledik. Yarın, Akdeniz'in doğusundaki durum hakkında görüşmeler yaparak bir karar yayınlayacağız" dedi.

"BUGÜN TÜRKİYE VE RUSYA GÜNDEMDEYDİ"

İlk gün toplantılarında ele alınan konulara ilişkin detaylar veren Borrell, "Bugün Türkiye ve Rusya gündemdeydi. Bu iki ülke ile ilişkilerimiz zor durumda, ancak ilişkilerimizi farklı açılardan iyileştirmemiz gerekiyor. Zorluklar birikti ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için yeni bir yaklaşım başlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Borrell, "Rusya ile olan ilişkilerimizde, Kırım krizinden bu yana duruma çok iyi uyum sağlayan beş yol gösterici ilkemiz var. Rusya ile iyi bir ortaklığımız olması gereken meseleler olan enerji, iklim değişikliği, Artic, Rusya'nın Suriye ve Libya'ya katılımı konuları güvenliğimizi etkileyen önemli roller oynamaktadır. Bugün bu konularla nasıl başa çıkılacağı konusunda ilginç bir yaklaşım oluşmuştur" şeklinde konuştu.

"YENİ BİR GÖÇ KRİZİNİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Basın toplantısında Türkiye'ye de değinen Josep Borrell, "Türkiye'de durum, İdlib'deki krizle yakından bağlantılıdır. Yeni bir göç krizinin başlangıcındayız, Türklerin insanların gitmesine izin vermesi sonucu, Avrupa sınırlarının açık olduğu inancı oluştu. Sınırlarımızı savunmalıyız, göçmenlerin insan haklarına saygı konusunu, sınırlarımızın ihlal edilemeyeceği, insanların sınır ötesine yasadışı bir şekilde geçemeyeceği gerçeğiyle uzlaştırmalıyız. Aynı zamanda Türkler ile güvenliğimizi doğrudan etkileyen birçok konu hakkında konuşmalıyız, çünkü Türkiye de Libya krizinde önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

Borrell basın toplantısının sonunda, "Yarın, sonuçları net olarak ortaya koyan bir bildiriyi onaylayacağız, ancak bugün kaçınılmaz olarak güvenliğimizin ve en önemli endişelerimizin bir parçası olan bu iki önemli komşumuz hakkında açık bir tartışma yapmış olduk" dedi.

(İHA)