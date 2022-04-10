AB dışişleri bakanları, Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşecek - Son Dakika
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AB dışişleri bakanları, Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşecek

10.04.2022 16:33
AB dışişleri bakanları, Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'yı Ukrayna'da durdurmak için diplomasi, yaptırımlar, ekonomik destek ve silah desteği olmak üzere mümkün olan her şeyi yaptığını, yarın dışişleri bakanlarının atılacak adımların...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'yı Ukrayna'da durdurmak için diplomasi, yaptırımlar, ekonomik destek ve silah desteği olmak üzere mümkün olan her şeyi yaptığını, yarın dışişleri bakanlarının atılacak adımların devamını görüşeceğini duyurdu.

Borrell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda dün Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile görüşmesinin ardından bugün Brüksel'de AB Askeri Komitesi ile Siyasi ve Güvenlik Komitesi'ni topladığını açıkladı.

"AB olarak, Rusya'nın Ukrayna'da akıttığı kanı durdurmak için diplomasi, yaptırımlar, ekonomik destek ve silah desteği olmak üzere elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullanan Borrell, yarın bir araya gelecek AB dışişleri bakanlarının atılacak diğer adımları görüşeceğini duyurdu.

Dış İşleri Konseyi toplantısının gündemi

AB Konseyinden yapılan açıklamada da yarınki olağan toplantıda 24-25 Mart'taki Liderler Zirvesi'nin sonuçları ışığında değerlendirmeler yapılacağı bildirilmişti.

Ukrayna'nın yanı sıra Mali, Libya ve Yemen'deki durumların da görüşüleceği toplantıya Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir'in katılacağı ifade edilmişti.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Silah, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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