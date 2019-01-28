Son Dakika Haberleri: AB Dışişleri Bakanları Venezuela'yı Görüşecek

AB Dışişleri Bakanları Venezuela'yı Görüşecek

59 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, perşembe günü Venezuela'daki durumu ele alacak.

AB Dışişleri Bakanları Venezuela'yı Görüşecek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, perşembe günü Venezuela'daki durumu ele alacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde, perşembe günü Birlik üyesi dışişleri bakanlarının katılımıyla Bükreş'te yapılacak gayriresmi toplantıda, Venezuela'daki gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Venezuela'daki mevcut durumun kabul edilebilir olmadığını savunan Kocijancic, "Yetkililerden en kısa sürede başkanlık seçimlerine gidecek siyasi sürecin başlatılacağına yönelik işaret bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, AB'nin seçim çağrısına ilişkin, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" demişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da başkanlık seçimlerinin anayasal düzene ve uluslararası demokratik standartlara uygun özgür, şeffaf ve güvenilir biçimde yapılması çağrısında bulunmuştu.

Mogherini, ilerleyen günlerde yeni bir seçimin düzenleneceği yönünde bir duyuru yapılmaması halinde AB'nin, Venezuela Anayasası'nın 233. maddesi uyarınca, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun geçici başkan olarak tanınması da dahil çeşitli adımlar atacağını vurgulamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Bükreş, Venezuela, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da Sünni İlk Kadın Büyükelçi'nin, Bakan Zarif ile Fotoğraf Çektirmesi Tartışmaya Yol Açtı Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi Venezuela Lideri Maduro'yu Koruması İçin Özel Tim Gönderdiği İddia Edilen Rusya'dan Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:36:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Dışişleri Bakanları Venezuela'yı Görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]