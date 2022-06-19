AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak - Son Dakika
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AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak

19.06.2022 09:57
AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, yarınki toplantılarında Ukrayna savaşının gıda ve enerji güvenliğine etkilerini ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, yarınki toplantılarında Ukrayna savaşının gıda ve enerji güvenliğine etkilerini ele alacak.

Bakanlar, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de bir araya gelecek.

Üst düzey bir AB yetkilisi, toplantının gündeminde Ukrayna savaşının, özellikle gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel etkileri açısından yer alacağını söyledi.

AB'nin mahsur kalan milyonlarca tonluk buğdayın ihracatı için, krizden etkilenecek nüfusun büyüklüğü göz önüne alındığında Belarus dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirten yetkili, en ideal seçeneğin Karadeniz olduğunu vurguladı.

Yetkili, toplantıda enerji güvenliği açısından Körfez ülkeleri ile mevcut olumlu ilişkilerin ele alınacağını, ancak Rusya'nın yarattığı tehdit ışığında bu ilişkilerin dönüştürülmesinin konuşulacağını aktardı.

AB'nin Körfez ile gelecek için karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki dizayn ettiğini ifade eden yetkili, İran'ın tutumu ve nükleer anlaşmanın akıbetinin de bu hedefi etkileyeceğini anlattı.

Yetkili, bakanların son zirvede kabul edilen 6. yaptırım paketini masaya yatıracaklarını, yeni bir paket hazırlığında olmadıklarını dile getirdi.

Mısır

AB bakanları, toplantıda Mısır ile ilişkileri de değerlendirdikten sonra gayriresmi öğle yemeğinde, bugün yapılacak 9. AB-Mısır Ortaklık Konseyi toplantısı vesilesiyle Lüksemburg'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek.

Bakanların gündeminde Afrika Boynuzu ve Etiyopya'daki durum da yer alacak.

YORUMLAR
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Almanya Başbakanı Scholz: 'AB genişlemeye kendisini hazırlamalı' Almanya Başbakanı Scholz: 'AB genişlemeye kendisini hazırlamalı' Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti: (2) Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti: (2)
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak - Son Dakika

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