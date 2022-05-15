AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak - Son Dakika
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AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak

15.05.2022 09:58
AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları yarın Brüksel'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, savaşın Batı Balkanlar'a etkileri ve Rusya'ya karşı şimdiye kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını da içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları yarın Brüksel'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, savaşın Batı Balkanlar'a etkileri ve Rusya'ya karşı şimdiye kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını da içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB liderlerinin 30-31 Mayıs'ta düzenleyeceği zirve öncesinde toplanacak bakanların masasındaki ilk konu Batı Balkanlar olacak. AB'nin stratejik önem verdiği Batı Balkan ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konular ele alınacak.

Üst düzey AB yetkilisi, Batı Balkan ülkelerine yönelik Rusya'nın bölgedeki saldırganlığının etkileriyle baş etmeleri için verilebilecek desteğin görüşüleceğini söyledi.

Bakanlar, ardından bu ülkelerin dışişleri bakanları ile gayriresmi öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Öğleden sonraki toplantıda Ukrayna'daki savaş ve ilgili gelişmeleri ele alacak bakanlar, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile de bir araya gelecek. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly da görüşmede hazır bulunacak.

AB yetkilisi, Kuleba'nın bakanları savaşla ilgili son durum hakkında bilgilendireceğini bildirdi.

Kuleba'nın Ukrayna'nın üyelik başvurusu konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor. AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta Ukrayna'nın üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek, bunun yerine "Avrupa Siyasi Topluluğu" kurularak, Ukrayna ve AB'ye üye olmak isteyen devletlerin bu çatı altında yer alması önerisinde bulunmuştu.

Dışişleri bakanlarının, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 4 Mayıs'ta açıklamasına rağmen hala üzerinde uzlaşma sağlanamayan, Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasını da içeren paketi masaya yatırması bekleniyor.

Üst düzey yetkili, başta Macaristan olmak üzere, Slovakya, Çekya gibi ülkelerin muhalefet ettiği enerji ithalatı yasağı nedeniyle paketle ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

Sonuç için iki ihtimal bulunduğunu aktaran yetkili, ya birlik ve ortak eylemle sonuçlanacağı ya da her üye ülkenin rahat ve çıkarlarının korunduğunu hissedeceği ancak Ukraynalılara olan taahhüdün de korunacağı bir plan üzerine anlaşılacağını ifade etti. Yetkili, paketi ikiye bölme, bir kısmını kabul edip bir kısmını etmeme gibi bir seçeneğin olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar, ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Şili ve Panama ziyaretleri ile Filistin'e mali destek de dahil olmak üzere AB'nin gündemindeki diğer konuları görüşecek.

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Avrupa Birliği, Balkanlar, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak - Son Dakika


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