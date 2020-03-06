AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor - Son Dakika Dünya

AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor

6 saat önce

Avrupa Dış işleri Bakanları Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve göçmen krizini görüşüyor.

AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor, System.String[]

Avrupa Dışişleri Bakanları Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve Avrupa'yı derinden sarsan göçmen krizini görüşüyor.


Avrupa Birliği yetkilileri son günlerde Yunanistan sınırında yaşanan gerginliğe bir çözüm bulmak için hem Yunanistan'da hem Türkiye'de temaslarda bulundu.

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Avrupa Birliği, Hırvatistan, Zagreb, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:42 
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