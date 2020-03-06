AB dışişleri bakanları Zagreb'de göçmen krizini görüşüyor

Avrupa Dışişleri Bakanları Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve Avrupa'yı derinden sarsan göçmen krizini görüşüyor.



Avrupa Birliği yetkilileri son günlerde Yunanistan sınırında yaşanan gerginliğe bir çözüm bulmak için hem Yunanistan'da hem Türkiye'de temaslarda bulundu.