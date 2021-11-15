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Son dakika haberleri: AB dışişleri bakanlarından Belarus'a yaptırımları genişletme kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri: AB dışişleri bakanlarından Belarus'a yaptırımları genişletme kararı

15.11.2021 23:20
Son dakika haberleri: AB dışişleri bakanlarından Belarus'a yaptırımları genişletme kararı

Son dakika gündem haberine göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve AB Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı'nda Belarus'a yönelik yaptırımları genişletme kararı alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları ve AB Doğu Ortaklığı Bakanlar Toplantısı'nda Belarus'a yönelik yaptırımları genişletme kararı alındı. Toplantıda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kapalı Maraş bölgesi de ele alındı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları ve AB Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, toplantının ana gündem maddesinin Belarus sınırından AB topraklarına girmeye çalışan sığınmacıların neden olduğu göçmen krizi olduğunu belirtti. Borrell, "Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanlar toplantımızın ardından uzun bir dışişleri bakanları toplantısı yaptık. Bildiğiniz gibi Belarus'un AB sınırlarına hibrid bir saldırısı söz konusu. Belarus'a karşı yaptırım zeminimizi genişletmeye karar verildi. Beşinci yaptırım paketine karar verdik ve önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bu genişletme ile sığınmacıların AB sınırlarını aşmasına yardımcı olan kim varsa dahil edilecek" ifadelerini kullandı.

Belarus'un AB ile sınırlarında insani olarak çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacıların büyük kısmının Iraklı olduğunu yineleyen Borrell, Irak yönetiminin vatandaşlarını geri getirmek için harekete geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Borrell, "Bu, her bir parçası tasarlanmış bir krizdir. Belarus Dışişleri Bakanı ile de görüştüm ve kendisinden AB sınırlarına insanların gönderilmesine son verilmesini talep ettim. AB sınırlarından geçmenin prosedürleri vardır" dedi.

Polonya otoriteleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştüğünü belirten Borrell, "Hem muhatap sınır ülkeleri hem de BM makamları sınırdaki zor durumdaki insanlara yardım edileceğini garanti ettiler. Bu insanların donması ya da açlıktan ölmesine karşı birileri harekete geçmeli" diye konuştu.

KAPALI MARAŞ KONUSUNDA KARARA VARILAMADI

KKTC'de yer alan kapalı Maraş bölgesinin de toplantıda ele alındığını bildiren Borrell, Türkiye'nin aldığı kararla ilgili olarak bu toplantıda herhangi bir karar çıkmadığını belirtti. Borrell, "Aralık ayında yapılacak AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ele alınmak üzere konuya ilişkin bir çalışma yapılacak ve rapor sunulacak" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Son dakika haberleri: AB dışişleri bakanlarından Belarus'a yaptırımları genişletme kararı

Avrupa Birliği, Brüksel, Belarus, Maraş, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: AB dışişleri bakanlarından Belarus'a yaptırımları genişletme kararı - Son Dakika


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