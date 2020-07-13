AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü - Son Dakika

AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları uzun bir aradan sonra ilk kez fiziki olarak bir araya geldi. Toplantıda AB- Türkiye ilişkisi görüşüldü.

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de korona virüs salgını nedeniyle ara verdikleri fiziki toplantılara yeniden başladı. Toplantıda Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye'ye uygulanmasını istediği yaptırımlar ve AB-Türkiye ilişkisi görüşüldü. Toplantıda Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.


Borrell, Türkiye konusunun uzun tartışmalarla ele alındığını ve AB olarak Temmuz 2019'da alınan konsey kararlarına bağlı kalınacağını aktardı.


Yüksek Temsilci Borrell, "Türkiye konusunda çok uzun ve ilginç bir tartışma yaşadık. Konsey tarafından alınan kararlar sonucunda size kendi sonuç notlarımı sunuyorum. Türkiye AB için önemli bir ülkedir. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz ancak bu AB değerlerine saygı ile mümkündür. Türkiye ile ilişkilerimizi AB değerlerine ve çıkarlarına uyumlu olarak geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz" dedi.


Doğu Akdeniz ve Libya vurgusu


AB-Türkiye ilişkilerinin seyrine değinen Borrell, "Bu dönemde AB-Türkiye ilişkileri sorunlu görünüyor. Doğu Akdeniz ve Libya gelişmeleri ilişkilerimizi doğrudan etkilemektedir. Herkesin istediği ve desteklediği güven ortamının inşa edilmesi için Türkiye'nin AB çıkarlarına ve üye ülkelerin egemenliğine zarar veren tek taraflı faaliyetlerine son vermesi gerekiyor. Türkiye'den ilişkilerimizi etkileyen konularda uluslararası hukuka ve üye ülkelerin haklarına saygı göstermesini ve Kıbrıs Ekonomik Bölgesindeki faaliyetlerine son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Libya konusunda da Berlin süreci kapsamında silah ambargosuna riayet etmeye ve sahada her türlü gerginliği arttırıcı yaklaşımlardan kaçınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Dışişleri Konseyi Türkiye'yi görüştü - Son Dakika

Son Dakika

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23:05
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22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
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