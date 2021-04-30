AB, Doğu Kudüs dahil Filistin'de seçimlere izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu - Son Dakika

AB, Doğu Kudüs dahil Filistin'de seçimlere izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu

30.04.2021 11:15
AB, Doğu Kudüs dahil Filistin'de seçimlere izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi nedeniyle Filistin'deki seçimlerin ertelenmesi kararının ardından Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında seçimlerin düzenlenmesini kolaylaştırması için İsrail makamlarına çağrı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi nedeniyle Filistin'deki seçimlerin ertelenmesi kararının ardından Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında seçimlerin düzenlenmesini kolaylaştırması için İsrail makamlarına çağrı yaptı.

AB adına açıklama yapan Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesinden hayal kırıklığı duyduklarını belirtti.

AB'nin Filistin seçimlerini desteklediğini hatırlatan Borrell, hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelinde kurulan demokratik Filistin kurumlarının hem Filistin halkı hem de iki devletli çözüm için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Borrell, "Seçimler için yeni bir tarih gecikmeden belirlenmelidir. Doğu Kudüs dahil, Filistin topraklarının tamamında seçimlerin düzenlenmesini kolaylaştırması için İsrail'e çağrımızı yineliyoruz. AB, bu hassas dönemde tüm aktörlere sükunet ve itidal çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Ancak Abbas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere İsrail tarafından izin verilinceye kadar milletvekili seçimine gitmeyeceklerini açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Doğu Kudüs dahil Filistin'de seçimlere izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu - Son Dakika


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