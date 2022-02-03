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AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili "Yunanistan ile temasta" - Son Dakika

AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili "Yunanistan ile temasta"

03.02.2022 16:00
AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili "Yunanistan ile temasta"

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan makamlarıyla temasta olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan makamlarıyla temasta olduklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu yanıtlarken, düzensiz göçmenlerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

"Doğruluğu teyit edilirse bu tür muameleler hoş görülemez." diyen Hipper, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un Yunanistanlı muhatabıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Hipper, "konuyla ilgili yakın temasın ne anlama geldiği" sorusu üzerine, Johansson'un bugün Fransa'da düzenlenen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında ilgili Yunanistanlı bakanla olayı anlamak üzere konuştuğunu ifade etti.

Edirne'nin Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

Ekipler aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Yunanistan ile temasta
AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Yunanistan ile temasta

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili 'Yunanistan ile temasta' - Son Dakika


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