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AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Frontex, Europol'den de bilgi isteyecek - Son Dakika

AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Frontex, Europol'den de bilgi isteyecek

04.02.2022 15:36
AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Frontex, Europol'den de bilgi isteyecek

Avrupa Birliği (AB), donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Yunanistan'la temasta olduğunu, AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Türkiye ile de iletişime geçeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Yunanistan'la temasta olduğunu, AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Türkiye ile de iletişime geçeceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

"Gerçeği tesis etmek çok önemli. Bu, ulusal otoritelerin araştırması gereken bir konu. Frontex, Europol'a da herhangi bir bilgiye sahip olabilme ihtimalleri nedeniyle soruyor olacağız." diyen Hipper, daha fazla bilgiye sahip olmak için Yunan makamlarla yakın ilişkide olduklarını ancak şu aşamada daha fazla bilgi vermek için erken olduğunu söyledi.

Hipper, Yunan gazetecinin "Türkiye, Yunanistan'ı yeni bir geri itme konusunda suçluyor. Bununla ilgili bilginiz var mı?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

"Komisyon, geri itmelerle ilgili her zaman endişe duyuyor ve bu tür raporları her zaman çok ciddiye alıyoruz. Tüm aktörlerle iletişimde olmamız çok önemli. Dün ve önceki gün Komisyon üyesi Johansson, Yunan bakanın Lille'de olmasından istifa ederek kendisiyle görüştü. Aynı şekilde Türk makamlarla da bu konuda iletişimde olacağız."

AB Komisyonunun İçişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Fransa'da dün düzenlenen gayriresmi AB Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile görüşmüştü.

Toplantının ardından Johansson, "Göçmenler muhtemelen AB'ye girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu konuyu burada bulunan Yunan bakana açtım. Konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Çok az bilgisi vardı ama bildiği kadarıyla göçmenlerin Yunanistan sınırına doğru gelmediklerini söyledi. Durumu soruşturmalıyız ve daha fazla şey öğrenmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Frontex, Europol'den de bilgi isteyecek - Son Dakika


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