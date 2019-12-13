AB dönem başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanı AA'ya konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB dönem başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanı AA'ya konuştu - Son Dakika

AB dönem başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanı AA'ya konuştu

7 saat önce

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde fasılların açılmasında gelişme bekliyorum ve Türkiye'yi AB'ye daha yakın görmek istiyoruz.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde fasılların açılmasında gelişme bekliyorum ve Türkiye'yi AB'ye daha yakın görmek istiyoruz." dedi.

Radman, Türkiye'ye ilk resmi ziyareti kapsamında, 1 Ocak 2020'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenecek olan ülkesinin, Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecine ilişkin tutumunun yanı sıra NATO ve mülteci krizi konularıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi kendisinden 5 yıl önce dönemin Hırvatistan Dışişleri Bakanı Vesna Pusic'in ziyaret ettiğini hatırlatan Radman, iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yıllık bazda ülkeler arasındaki iletişimin yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Radman, Türkiye ile siyasi ilişkilerin yanı sıra Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve kültür alanlarındaki ilişkileri de geliştirmek istediklerini, ayrıca iki ülke arasındaki ticaretin gelişmekte olduğunu ve daha iyi seviyelere çıkabileceğini vurguladı.

Türkiye'nin, Hırvatistan'ın stratejik ortağı olduğunu belirten Radman, "Türkiye ile çok iyi bir ilişki, açık diyalog ve dostane iletişim kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Fasılların açılmasında gelişme bekliyorum"

Radman, gelecek yıl AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'ın, bu bağlamda Türkiye'nin Birliğe üyelik sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde fasılların açılmasında gelişme bekliyorum ve Türkiye'yi AB'ye daha yakın görmek istiyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ortak. Türkiye, aynı zamanda NATO üyesi bir ülke. Bu, stratejik açıdan çok önemli bir ortak olma anlamına gelir. Bu bağlamda, Türkiye, hem AB hem de NATO için oldukça önemli bir ülke."

"Türkiye yasa dışı göçmenler konusunda büyük çaba sarf ediyor"

Radman, Hırvatistan'ı geçiş ülkesi olarak gören düzensiz göçmenlerin sınırda polis şiddetine maruz kaldığı yönünde yer alan rapor ve haberlere ilişkin, bu kişiler arasında göçmenler ve insan kaçakçılarının ayırt edilmesi gerektiğini, çok sayıda polisin bu kişileri ayırmak için çeşitli kontroller yaptığını söyledi.

Hırvat Bakan Radman, "Aslında biz, AB'nin sınırlarını yasa dışı göçmenlikten koruyoruz ve biliyoruz ki Türkiye bu konuda büyük çaba sarf ediyor." diye konuştu.

"Erdoğan'ın 2020'nin ikinci yarısında Hırvatistan'ı ziyaret etmesi öngörülüyor"

Radman, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu gelecek yıl için Hırvatistan'a davet ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılının ikinci yarısında Hırvatistan'ı ziyaret etmesi öngörülüyor. Başkent Zagreb'e 50 kilometre uzaklıktaki Sisak şehrinde 'İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız." dedi.

AB dönem başkanlığını üstlenecek Hırvatistan'ın Dışişleri Bakanı AA'ya konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:07 Kaynak: AA
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