Son Dakika Haberleri: Ab düzenleyicileri boeing 737 max'ın dönüşünü geciktirecek
Son Dakika Ekonomi Ab düzenleyicileri boeing 737 max'ın dönüşünü geciktirecek

Ab düzenleyicileri boeing 737 max'ın dönüşünü geciktirecek

56 dakika önce

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA)Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçuşuna izin verme konusunda endişeleri olduğunu reddetmesi ardından, Wall Street Journal'a konuşan kimi kaynaklar Ajans'ın ABD Federal Havacılık Yönetimi'ni (FAA) yenilenen uçuş kontrol sistemlerinin halen...

Ab düzenleyicileri boeing 737 max'ın dönüşünü geciktirecek, System.String[]

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) Boeing 737 MAX tipi uçakların yeniden uçuşuna izin verme konusunda endişeleri olduğunu reddetmesi ardından, Wall Street Journal'a konuşan kimi kaynaklar Ajans'ın ABD Federal Havacılık Yönetimi'ni (FAA) yenilenen uçuş kontrol sistemlerinin halen şüpheli olduğu konusunda uyardığını açıkladılar.

İkili bilgisayar sistemlerinin çözümlemelerindeki bazı detayların EASA'nın uçuş yasağına devam etme kararına yol açarken, FAA Boeing 737 MAX tipi uçaklara uçuş izni verdi.

EASA uçağın yazılımının iki ünitenin de yedekleme için paralele işlemesi gerektiğini savunurken, FAA uçuş sistemlerinin hala kontrol edildiğini açıkladı.

Boeing 737, Avrupa, Ajans, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:18 Kaynak: DHA
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