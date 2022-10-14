AB düzensiz göçteki artış nedeniyle Sırbistan ile vize serbestliğini askıya alabilir - Son Dakika
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AB düzensiz göçteki artış nedeniyle Sırbistan ile vize serbestliğini askıya alabilir

14.10.2022 21:04
AB düzensiz göçteki artış nedeniyle Sırbistan ile vize serbestliğini askıya alabilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Sırbistan'ın AB'ye düzensiz göçteki ciddi artışı durdurmaması halinde vize serbestisi anlaşmasının askıya alınabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Sırbistan'ın AB'ye düzensiz göçteki ciddi artışı durdurmaması halinde vize serbestisi anlaşmasının askıya alınabileceğini bildirdi.

Johansson, Lüksemburg'da düzenlenen AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Bakanların artan göç durumu çerçevesinde dış sınırların yönetimine odaklandığını belirten Johansson, Batı Balkan rotasında 3 kat daha fazla düzensiz göçmen akışının görüldüğünü söyledi.

Johansson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile iletişime geçtiğini ifade ederek, "Sırbistan'ın, vize politikasını bizimkiyle uyumlu hale getireceğine ve Tunusluların, Burundililerin ve Hintlerin geçişini acil şekilde durduracağına dair sözler aldık." diye konuştu.

AB Komisyonu üyesi, taahhütler yerine getirilmezse Sırbistan ile vize serbestisi anlaşmasını askıya alma seçeneğinin değerlendirilebileceğini vurguladı.

Ukraynalılara geçici koruma Mart 2024'e kadar otomatik uzatılacak

Mart 2022'de ilk 1 yıllık süre için Ukraynalılara yönelik etkinleştirilen geçici korumanın, otomatik olarak Mart 2024'e kadar iki 6 aylık dönemler şeklinde uzatılacağını anımsatan Johansson, ülkelerine kısa süreli ziyaretler yapmak ya da gönüllü döndükten sonra yeniden AB'ye girmek isteyenler için "esneklik" tanınacağını belirtti.

Frontex ile Kuzey Makedonya arasında anlaşma yapılacak

AB Komisyonundan toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da Birliğin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex ile Kuzey Makedonya arasında iş birliği anlaşması yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın, Schengen bölgesine dahil edilmesiyle ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB düzensiz göçteki artış nedeniyle Sırbistan ile vize serbestliğini askıya alabilir - Son Dakika

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