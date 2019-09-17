Son Dakika Haberleri: AB, E.ON'un Innogy'yi satın almasını onayladı
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AB, E.ON'un Innogy'yi satın almasını onayladı

23 dakika önce

AB, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasını "koşullu" onayladı.

AB, E.ON'un Innogy'yi satın almasını onayladı, System.String[]

AB, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasını "koşullu" onayladı.

Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:30 
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