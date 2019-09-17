AB, E.ON'un Innogy'yi satın almasını onayladı
23 dakika önce
AB, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasını "koşullu" onayladı.
AB, Alman enerji şirketi E.ON'un, Innogy'nin dağıtım ve elektrik üretimi alanındaki varlıklarını satın almasını "koşullu" onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:30
Motorine 7 kuruş zam geldi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi Manisa, Alman otomotiv devi Volkswagen'i bekliyor İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkamayınca Lüksemburg Başbakanı Bettel basın toplantısını tek başına yaptı