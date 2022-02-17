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AB, eğitim misyonunun geleceğini Mali ile görüşecek - Son Dakika

AB, eğitim misyonunun geleceğini Mali ile görüşecek

17.02.2022 12:39
AB, eğitim misyonunun geleceğini Mali ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Mali'deki askeri eğitim misyonunun geleceğini Malili yetkililerle görüşeceklerini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Mali'deki askeri eğitim misyonunun geleceğini Malili yetkililerle görüşeceklerini bildirdi.

Borrell, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda NATO'nun AB ortaklarıyla ilişkileri konusundaki oturuma katılmak üzere geldiği NATO karargahında gazetecilere açıklama yaptı.

Mali ile ilgili soruyu yanıtlayan Borrell, Mali'ye bir ekip gönderdiğini belirtti. Borrell, AB yetkililerinin Malili makamlarla ülkedeki AB eğitim misyonunun hangi şartlar ve garantiler altında kalmaya devam edebileceğini ele alacaklarını söyledi.

Borrell, eğitim misyonunu ülkede tutup tutmama değerlendirmesini bu görüşmelerden sonra yapacaklarını, bu konudaki değerlendirmenin gelecek günlerde tamamlanacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğine dün akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı ve Afrikalı liderlerin Sahel'deki durumu görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapılmış, Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın askerlerini Mali'den "koordineli" şekilde geri çekecekleri bildirilmişti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana Fransa ve Mali arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

AB'nin Mali'deki askeri eğitim misyonu ise 2013'te kurulmuştu.

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Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, eğitim misyonunun geleceğini Mali ile görüşecek - Son Dakika


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