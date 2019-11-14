Son Dakika Haberleri: AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Son Dakika Ekonomi AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

Öte yandan, AB ve Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

İstihdam, geçen yılın üçün çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 0,9, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1 artış gösterdi.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'deki yaşlı nüfus, sosyal medya kullanım konusunda Avrupalı yaşıtlarını solladı
Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir Türk Telekom Stadı maça hazır! Görsel şölen EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:29:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]