AB ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

AB ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

AB ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde GSYH 2019'un 4'üncü çeyreğinde 2018'in 4'üncü çeyreğine kıyasla yüzde 1 arttı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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