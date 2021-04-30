AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 daraldı - Son Dakika

AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 daraldı

30.04.2021 12:35
AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 daraldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 küçüldü.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin ilk çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş gösterdi.

GSYH, geçen yılın son çeyreğinde de AB'de yüzde 0,5, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7 daralmıştı.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Portekiz'de yüzde 3,3, Letonya'da yüzde 2,6, Almanya'da yüzde 1,7, İspanya'da yüzde 0,5 azaldı.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Avrupa Birliği, Gayrisafi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,4 daraldı - Son Dakika Ekonomi


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