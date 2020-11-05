AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 daralacak - Son Dakika

AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 daralacak

05.11.2020 14:33
AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 daralacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 7,4 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2020 Sonbahar" raporunu yayımlandı.

"Geri sıçrama kesintiye uğradı. Salgının yeniden güçlenmesi belirsizlikleri derinleştiriyor" başlıklı raporda, Avro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 7,8 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 4,2 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, AB ekonomisinin ise 2020'de yüzde 7,4 küçüleceği, 2021 yılında yüzde 4,1 büyüyeceği öngörüldü.

Aşağı yönlü revizyon

AB Komisyonu, bir önceki raporunda, 2021 yılında Avro Bölgesi'nin yüzde 6,1, AB'nin yüzde 5,8 büyüyeceğini öngörüyordu. Son raporda, AB ve Avro Bölgesi 2021 yılı büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 5,6, Fransa'nın yüzde 9,4, İtalya'nın yüzde 9,9, İspanya'nın yüzde 12,4, Hollanda'nın yüzde 5,3, Belçika'nın yüzde 8,4, Yunanistan'ın yüzde 9 ve Portekiz'in yüzde 9,3 küçüleceği tahmin edildi.

AB'den ayrılan İngiltere'nin bu yıl yüzde 10,3, ABD'nin yüzde 4,6, Japonya'nın yüzde 5,5 küçüleceği öngörülen raporda, Çin'in ise 2020'de yüzde 2,1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 daralacağı, 2021'de ise yüzde 3,9 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 0,3 olacağı tahminine yer verilen raporda, işsizlik oranının AB'de yüzde 7,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 8,3'ü bulacağı kaydedildi.

Raporda, salgının son haftalarda hızla yayıldığı, ülkelerin bu nedenle yeni kısıtlayıcı tedbirler aldıkları anımsatıldı.

Kovid-19'un ekonomik etkileri ve toparlanmanın AB üyesi ülkeler arasında geniş ölçüde farklılık gösterdiği kaydedilen raporda, istihdam kaybı ve işsizlikteki artışın halkı zora soktuğu belirtildi.

Bütçe açığı ve kamu borcu artacak

Raporda, ekonomileri desteklemek için uygulanan politikalar, sosyal harcamalardaki artış ve vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle AB genelinde bütçe açıklarının ve kamu borcu oranlarının ciddi ölçüde yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomik görünümün belirsizlik ve risklerle dolu olduğuna dikkati çekilen raporda, salgının daha fazla yayılması ve kamu sağlığı için sıkı önlemler alınmasının ekonomi üzerinde uzun süreli ve ciddi etkilere neden olacağı vurgulandı.

Raporda, ticari gerilimlerde artışın, finansal piyasalarda stres, küresel ekonomik durum ve ticaretin daha yavaş toparlanmasının Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

AB ülkelerinin üzerinde uzlaştığı gelecekteki bütçe ile ekonomik toparlanma fonunun yürürlüğe girmesi ve AB ile İngiltere arasında ticaret anlaşması yapılmasının ekonomik görünümü 2021'den itibaren tahmin edilenden daha olumlu etkileyeceği kaydedildi.

"En sert ekonomik küçülme"

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Salgın, AB tarihindeki en sert ekonomik küçülmeye neden oldu." dedi.

Gentiloni, ekonomik toparlanmanın üye ülkeler arasında dengeli biçimde olmadığına işaret etti.

Son haftalarda salgının özellikle Avrupa'da yeniden ortaya çıktığını ifade eden Gentiloni, alınan yeni tedbirlerin ekonomik toparlanmayı kesintiye uğrattığını söyledi.

Gentiloni, ekonominin 2021'de yeniden büyüyeceğini belirterek, "Avrupa ekonomisinin salgın öncesi seviyesini yeniden yakalaması 2 yıl alacak." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Avrupa, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB ekonomisi, Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,4 daralacak - Son Dakika Ekonomi


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