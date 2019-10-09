Son Dakika Haberleri: AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir
Son Dakika Dünya AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir

AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir

39 dakika önce

Lüksemburg'da toplanan Avrupalı yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmayı planladığı operasyonun yeni bir göç krizine neden olmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.

AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir, System.String[]

Lüksemburg'da toplanan Avrupalı yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmayı planladığı operasyonun yeni bir göç krizine neden olmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.


Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs'ın salı günü Avrupa Birliği içişleri bakanlarına gönderdiği ortak bildiride son aylarda "göçmen sayısının inanılmaz bir şekilde arttığı" ve yeni bir "krizin kapıda" olduğuna yönelik birçok işaret gördüklerini ifade etti. Söz konusu ülkeler, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden yardım talep ederek endişelerini dile getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı
İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon sırasında Suriye dahil diğer ülkelere bildirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:30:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]