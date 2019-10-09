AB endişeli: Türkiye'nin Suriye operasyonu yeni bir göç krizine neden olabilir
39 dakika önce
Lüksemburg'da toplanan Avrupalı yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmayı planladığı operasyonun yeni bir göç krizine neden olmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.
Lüksemburg'da toplanan Avrupalı yetkililer, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatmayı planladığı operasyonun yeni bir göç krizine neden olmasından büyük endişe duyduklarını ifade etti.
Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs'ın salı günü Avrupa Birliği içişleri bakanlarına gönderdiği ortak bildiride son aylarda "göçmen sayısının inanılmaz bir şekilde arttığı" ve yeni bir "krizin kapıda" olduğuna yönelik birçok işaret gördüklerini ifade etti. Söz konusu ülkeler, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden yardım talep ederek endişelerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:51
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