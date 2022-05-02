AB Enerji Komiseri Simson: "Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir" - Son Dakika
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AB Enerji Komiseri Simson: "Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir"

02.05.2022 20:58

- AB Enerji Komiseri Simson: "Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir" Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Simson, AB'nin ruble ile enerji ödemesini kabul etmeyeceğini belirterek, "Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını...

- AB Enerji Komiseri Simson: " Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Enerji Komiseri Kadri Simson, AB'nin ruble ile enerji ödemesini kabul etmeyeceğini belirterek, "Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir" dedi.

AB enerji bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rus gazı ve AB'nin enerji arzı hakkında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Fransa Çevresel Dönüşüm Bakanı Barbara Pompili ve AB Komisyonu Enerji Komiseri Kadri Simson basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ele alınan ana konunun AB'nin enerji arzı olduğunu bildiren Pompili, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, " Gazprom'un tek taraflı bir kararla Polonya ve Bulgaristan'a gaz sevkiyatını kesmesini şiddetle kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Tüm taraflar anlaşmalarda yüklendikleri sorumlulukları yerine getirmelidir" dedi.

Polonya ve Bulgaristan için acil risk bulunmuyor

Mart ayı başında Fransa'da AB liderlerinin aldığı kararlara bağlı kalındığının altını çizen Pompili, "Yaşanan bu durum bir kez daha Rus gazından bağımsızlaşma ve yeni alternatifler bulma gerekliliğini göstermiştir" ifadelerini kullanarak, "AB tarafından benimsenmiş kurallara uyan bir ödeme modeli üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Pompili, "Polonya ve Bulgaristan için enerji arzı durumunu inceledik. Acil bir risk bulunmuyor. Durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. AB Konseyi'nin talebiyle AB Komisyonu yakında REPowerEU planını yakında açıklayacak. Bu plan fiyatları dengelemek, enerji ihtiyaçlarının cevaplanmasını koordine edecektir. AB üyesi tüm ülkeler alınan kararlar etrafında çatlaksız bir bütünlüğü devam etmektedir. Alınan kararlarımıza bağlılığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Ruble ile ödeme AB yaptırımlarını ihlal demektir"

Basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Komiseri ise, AB Enerji Bakanlarının kilit rolde olduğunu söyleyerek, yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğunu ve bu duruma en iyi cevabın birlik halinde olmak olduğunu aktardı.

Rusya'nın enerji karşılığında ruble ile ödeme yapılması ve bunun için Rusya'da hesap açılması talebini AB'nin reddetme hakkına sahip olduğunu bildiren Simson, "Ruble ile yapılacak herhangi bir ödeme AB tarafından uygulanan yaptırım kararlarının ihlal edilmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı. "İşletmeler için kurallar belirlenmiştir ve buna uymaları gerekir" diyen Simson, "Ödemeler ya euro ya da doları olarak ödenmeye devam etmelidir" dedi.

Rus gazını ikame edecek başka bir fosil yakıt kaynağı bulunmadığını, buna alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini söyleyen Simson, AB Komisyonu tarafından sunulacak olan REPowerEU programı ile AB'nin enerji ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AB Enerji Komiseri Simson: Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir
AB Enerji Komiseri Simson: Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir
AB Enerji Komiseri Simson: Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir
AB Enerji Komiseri Simson: Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir
AB Enerji Komiseri Simson: Rusya'nın talep ettiği ruble ile ödeme AB'nin yaptırım kararlarını ihlal etmektir

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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