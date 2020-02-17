AB, Esad rejimine yaptırımları genişletti - Son Dakika
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AB, Esad rejimine yaptırımları genişletti

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Esad rejimine karşı yaptırımları genişletme kararı aldı.

AB, Esad rejimine yaptırımları genişletti, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Esad rejimine karşı yaptırımları genişletme kararı aldı.


Avrupa Birliği (AB), Suriye rejimi ve destekçilerine karşı uyguladığı yaptırımları yeniden güncelledi. Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ele alınan yaptırımların, 8 iş adamı ve iki tüzel kişiliği de içine alacak şekilde genişletilmesine karar verildi.


Yayınlanan kararda, "Önde gelen iş adamlarının Esad rejimi ile bağları sayesinde büyük karlar elde ettikleri ve belirli önde gelen iş adamlarının ve devlet destekli şirket birliklerinin kamulaştırılmış araziler elde edilmesi, bu iş adamları ve birimler tarafından kamulaştırılmış mülklerin kullanımı da dahil olmak üzere Esad rejimini desteklemekte, bu yollarla rejimden faydalanmaktadırlar. 31 Mayıs 2013 tarihli 2013/255/ CFSP Konsey kararını göz önünde bulundurarak, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin önerisini dikkate alarak yukarıda sayılan nedenlerle kısıtlayıcı önlemlere tabi olan gerçek ve tüzel kişiler veya organlar listesine sekiz gerçek kişi ve iki tüzel kişi eklenmiştir" ifadelerine yer verildi.


Kararda ayrıca, "Esad rejimi tarafından Suriye'deki çatışma nedeniyle yerlerinden edilen kişilerden arazilerinin kamulaştırılması, bu kişilerin evlerine dönmelerini engelliyor" ifadesi kullanıldı.


Karar aynı gün resmi gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girmiş oldu. Yapılan son güncelleme ile AB'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırım listesinde, 277 gerçek kişi ve 71 Tüzel kişi yer almış oldu. Yaptırım listesinde yer alan kişiler AB ülkelerine giremiyor ve ticari haklardan mahrum tutuluyor. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:30 Kaynak: İHA
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