AB, Esad rejimine yönelik yaptırımları genişletti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB, Esad rejimine yönelik yaptırımları genişletti - Son Dakika Ekonomi

AB, Esad rejimine yönelik yaptırımları genişletti

11 dakika önce

AB, Esad rejimine yönelik yaptırım listesine 8 Suriyeli iş adamı ve 2 şirketi ekledi.

AB, Esad rejimine yönelik yaptırımları genişletti, System.String[]

AB, Esad rejimine yönelik yaptırım listesine 8 Suriyeli iş adamı ve 2 şirketi ekledi

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:43 
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