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AB, Esad rejimine yönelik yaptırımları genişletti
11 dakika önce
AB, Esad rejimine yönelik yaptırım listesine 8 Suriyeli iş adamı ve 2 şirketi ekledi.
AB, Esad rejimine yönelik yaptırım listesine 8 Suriyeli iş adamı ve 2 şirketi ekledi
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:43
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