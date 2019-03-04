Ab, Esed Rejimine Yönelik Yaptırımları Genişletti
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.
Avrupa Birliği
(AB
), Suriye
'deki Beşşar Esed
rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, rejim yanlısı 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki rejim yanlısı toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:42 Kaynak: AA
Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Silah Kazası Sonrası 1 Askerimiz Şehit Oldu
4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil