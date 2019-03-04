Son Dakika Haberleri: Ab, Esed Rejimine Yönelik Yaptırımları Genişletti

Ab, Esed Rejimine Yönelik Yaptırımları Genişletti

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.

Ab, Esed Rejimine Yönelik Yaptırımları Genişletti, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırım listesine, 7 rejim yetkilisini ekleme kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, rejim yanlısı 7 ismin daha listeye eklendiği ve yaptırım listesindeki rejim yanlısı toplam 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağıyla mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Avrupa Birliği, Güncel
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