Esed rejiminin yeni dışişleri bakanı AB'nin yaptırım listesine alındı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin dışişleri bakanı olarak göreve getirdiği Faysal Mikdad, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesine alındı.

AB'nin yaptırım listesindeki Esed rejimi yetkilisi ve rejime finansman sağlayan iş insanı sayısı, Mikdad'ın da eklenmesiyle 289'a ulaştı.

Esed rejimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor.

AB, Esed rejimine ayrıca petrol ithalatı yaptırımının yanı sıra yatırım kısıtlamaları, Suriye Merkez Bankasının AB'deki varlıklarının dondurulması, bazı ekipmanların satışına yönelik sınırlamalar gibi uygulamalar getirmişti.

Daha önce rejimin dışişleri bakan yardımcısı olan Mikdad, Velid Muallim'in 16 Kasım 2020'de ölmesinden sonra dışişleri bakanı olarak görevlendirilmişti.