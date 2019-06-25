AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi
1 saat önce
İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu. AK Parti'nin insan haklarından sorumlu eski başkan yardımcısı Harun Armağan ve AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini seçim sonuçlarını euronews'e yorumladı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:38
'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
"İstanbul'u yöneten, Türkiye
'yi yönetir" dediği kentin belediye başkanlığını kaybetti.
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