Son Dakika Haberleri: AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi
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AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi

1 saat önce

İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında, seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu. AK Parti'nin insan haklarından sorumlu eski başkan yardımcısı Harun Armağan ve AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini seçim sonuçlarını euronews'e yorumladı.

AB eski Türkiye temsilcisi Pierini: Avrupa'ya göre seçimler Erdoğan'ın yenilgisi, System.String[]
İstanbul'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı yarışında seçimin sonucu kadar kaybedenlerin kim olduğu da çok konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'u yöneten, Türkiye'yi yönetir" dediği kentin belediye başkanlığını kaybetti.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:38 
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