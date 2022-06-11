AB fonlarını PKK'ya aktaran 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

AB fonlarını PKK'ya aktaran 16 kişi tutuklandı

11.06.2022 10:21
AB fonlarını PKK'ya aktaran 16 kişi tutuklandı

Avrupa Birliği'nden (AB) sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla aldığı finans desteğini bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya aktardığı tespit edilen Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi 16 şüpheli tutuklandı.

Avrupa Birliği'nden (AB) sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla aldığı finans desteğini bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya aktardığı tespit edilen Göç İzleme Derneği (GÖÇİZDER) üyesi 16 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tespitlerine göre söz konusu derneğin elde ettiği yaklaşık 338 bin dolarlık fonla çıkardıkları yayınlarda, seminer gibi etkinliklerde terör örgütü propagandası yaptıkları ve Türkiye'yi karaladıkları belirlenmiş, 3 Haziran'da İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Malatya, Muğla ve Kocaeli illerindeki yapılan eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalanmıştı.

16 kişi tutuklandı

Çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 22 kişi, Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. AB'den aldıkları fonları bölücü terör örgütü PKK'ya aktardıkları ya da örgütsel propagandalarda kullandıkları gerekçesi ile 16 kişi çıkarıldıkları mahkemece "Terörün Finansmanı Suçu" çerçevesinde tutuklanarak cezaevine konuldu.16 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Hendek-barikat eylemlerine yapılan müdahaleleri sözde "katliam" olarak nitelendirmişler

Sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla AB'den aldıkları finans desteğini bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya aktardığı tespit edilen GÖÇİZDER'in, propaganda içerikli kitap, rapor vb. yayınlarda özellikle 2015 ve 2016 yıllarında güvenlik güçlerince yapılan hendek-barikat eylemlerine yapılan müdahaleleri sözde "katliam" olarak nitelendirdikleri anlaşıldı. Aynı yayınlarda Avrupa Birliğine üye ülkelere Türkiye'yi Kürt vatandaşlara bilinçli olarak kötü muamele edildiği yalanını yazan derneğin, Kürt kökenlilere yönelik hak ihlallerinin yapıldığı algısını yaymaya çalıştıkları tespit edildi.

Aktarılan fonlar MASAK raporunda

İstanbul Bahçelievler'de faaliyet gösteren söz konusu dernek aracılığıyla sağlanan yabancı fonların örgütsel etkinliklerde kullanıldığı görüldü. Hileli, danışıklı hukuk işlemleri ile elde edilen kaynakların da terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda harcandığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan incelemede, özellikle 2015 yılında yaşanan hendek ve barikat olayları sırasında göç etmek zorunda kalan, çıkan çatışmalarda ölen veya yakını terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten kişilerin ailelerine sistematik şekilde, aynı oranda para aktarıldığı tespit edildi. MASAK raporunun yanı sıra teknik ve fiziki dinleme ve izleme ile açık kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda 3 Haziran'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalanmıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AB fonlarını PKK'ya aktaran 16 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 10:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: AB fonlarını PKK'ya aktaran 16 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement