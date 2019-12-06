AB, Fransız polisinin şiddetini kınamaktan kaçındı

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da süren emeklilik reformu protestolarında polisin şiddet kullanımını kınamaktan kaçınarak, itidal çağrısında da bulunmadı.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu protesto eden göstericilere karşı polisin şiddet kullanmasına ilişkin bir tepkiniz var mı? Meslektaşım Mustafa Yalçın, gösterilerde yaralanan gazetecilerden biriydi. Yalçın, polis tarafından kullanılan gaz bombası kapsülünün gözüne isabet etmesi nedeniyle gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya." sorusunu yanıtladı.

Mamer, bunun üzerine "AB Komisyonu hem kişilerin gösteri yapma hakkına hem de basın mensuplarının bu olayları takip ederek haberleştirme hakkına saygı gösteriyor. Ancak aynı zamanda polis güçlerinin gösterilerin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama bağlamında görevleri bulunuyor. Bunun dışında Fransa'daki durum hakkında bir yorumumuz bulunmuyor." dedi.

AB Komisyonu'nun İran, Irak, Bolivya veya Şili'de protestolar söz konusu olduğunda itidal çağrısında bulunduğu anımsatan AA muhabirinin, "Anladığım kadarıyla Fransa için itidal çağrısında bulunmayacaksınız. AB, sarı yelekliler gösterilerinde Fransız polisinin şiddeti sonucu 25 kişinin gözünü kaybetmesine, 300 kişinin kafasından yaralanmasına ve 1 kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetinde de açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Ben bir ülkedeki protestolara ilişkin açıklama yapmanız için hangi kriterleri gözettiğinizi bilmek istiyorum. İspanya'daki gösteriler sırasında da itidal çağrısında bulunmamıştınız. Açıklamalardan muaf tutulmak için Fransa ve İspanya gibi güçlü bir üye ülke mi olmak gerekiyor?" sorusu hakkında ise Mamer, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağını ifade etti.

Protestolar olduğunda tüm taraflara itidal çağrısında bulunduklarını savunan Mamer, protestocuların barışçıl bir şekilde gösteri düzenleme ve fikirlerini duyurma hakkı olduğunu kaydetti.

"Durum üye ülkeleri ilgilendirir"

Mamer, "Güvenlik güçleri bazen zor durumlarla karşılaşabilirler ancak bu durumlar üye ülkeleri ilgilendirir. Üye ülkeler bu süreçlerle baş etmelerini sağlayacak gerekli prosedürlere sahiptir." açıklamasında bulundu.

Başka bir gazetecinin, "üye ülkelerden birinde polis şiddete başvurduğunda kınanması gerektiğini düşündüğünü" söylemesi üzerine de Mamer, "Fransa"nın polis şiddetine ilişkin her türlü şikayeti ele alacak yasal sistemi ve prosedürü bulunuyor. Fransız yetkililerin bu şikayetleri göz önünde bulunduracağına ilişkin inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Fransa polisi AA muhabirini yaraladı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu dün yaralanmıştı.

Güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu yaralanan ve tedavisi süren Yalçın'ın gözünü kaybetme riski bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son 1 yılda Fransa polisinin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 1 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi gözaltına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.