AB G20'nin borç yardım paketine 183 milyon euro verdi

Avrupa Birliği (AB), G20 ülkelerinin "Borç Ödemelerini Erteleme Girişimi'ne (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) 183 milyon euroluk destek verdiğini açıkladı.

G20 ülkeleri, hafta sonunda yaptıkları online toplantıda, "en yoksul ve ekonomik olarak zayıf" ülkelere dış borçlarını ödemelerini desteklemek üzere bir girişim başlatma kararı almışlardı.