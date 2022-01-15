AB, Gana'yı "kara para aklama listesi"nden çıkardı - Son Dakika

Gana'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) "kara para aklama listesi"nden çıkarıldığı bildirildi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkeyi ziyaret eden Macaristanlı mevkidaşı Janos Ader ile basın toplantısı düzenledi.

Akufo-Addo, yaptığı konuşmada, ülkesinin kara para aklama faaliyetlerinde AB'nin yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Gana'nın AB'nin kararından memnun olduğunu dile getiren Akufo-Addo, "Avrupa Komisyonu'ndan Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness aracılığıyla Gana'nın bazı sıkı reformların ardından şimdi kara para aklama faaliyetlerinde yüksek riskli üçüncü ülkelerin gri listesinden resmen çıkarıldı." dedi.

AB, Mart 2020'de Gana ve diğer 11 ülkeyi kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı koyma konusunda yasal boşluklara sahip ve AB'nin finansal sistemine tehdit oluşturan ülkeler olarak listeledi.

Avrupa Komisyonu, 2019'da da Gana'ya karşı benzer bir karar aldı.