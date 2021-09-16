Üye Girişi
AB, gelecekteki olası sağlık krizlerine müdahale için 30 milyar avro bütçeli yeni idare kuruyor - Son Dakika

AB, gelecekteki olası sağlık krizlerine müdahale için 30 milyar avro bütçeli yeni idare kuruyor

16.09.2021 15:58
AB, gelecekteki olası sağlık krizlerine müdahale için 30 milyar avro bütçeli yeni idare kuruyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında karşılaşılan zorluklardan alınan dersler doğrultusunda olası sağlık krizleriyle baş edebilmek için yeni bir idare oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sırasında karşılaşılan zorluklardan alınan dersler doğrultusunda olası sağlık krizleriyle baş edebilmek için yeni bir idare oluşturdu.

Schinas, Komisyon üyeleri Stella Kyriakides ve Thierry Breton ile Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale İdaresinin (HERA) kurulmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

HERA'nın acil sağlık durumlarında ana araç olarak rol oynayacağını söyleyen Schinas, üye ülkeler arasında bilimsel araştırma ve üretim alanlarında koordinasyon ile hazırlıklı olarak hızlı hareket etmeyi sağlamanın hedeflendiğini belirtti.

Schinas, salgına işaret ederek "Bugün eksikliğini çektiğimiz şey bu." dedi ve HERA'nın AB Komisyonu'nun iç hizmeti olarak faaliyet göstereceğini, tamamen ise gelecek senenin başında işlerlik kazanacağını ifade etti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Schinas, "Asla üye ülkelerden zorunlu aşı empoze etmelerini istemedik. Bu, yetkimiz dışında. Bu yasal çerçevemizin bir parçası da değil ama üye ülkelere vereceğimiz bir mesaj varsa o da 'aşılanın, aşılanın, aşılanın' olabilir." diye konuştu.

Geçici yerine yapısal önlemler

Komisyon üyelerinden Stella Kyriakides de HERA gibi bir aktörün varlığında, Kovid-19 salgını sırasında bir defaya mahsus ve geçici olarak alınan önlemler yerine, yapısal tedbirlerin alınmış olacağını söyledi.

Kyriakides, HERA'nın "Avrupa önce gelir" anlayışında değil, küresel paylaşım temelinde işleyeceğini vurguladı.

Thierry Breton da HERA'nın üretim kapasitesi ve güvenli tedarik zinciri oluşturulmasında ve bu anlamdaki bağımlılığın azaltılmasında rol oynayacağını belirtti ve şöyle devam etti:

"HERA ile krizden ders çıkarmış oluyoruz. AB'de endüstriyel kapasite ve iyi işleyen tedarik zincirleri olmadan vatandaşlarımızın sağlığını garanti edemeyiz. Kovid 19'a karşı aşı üretimini Avrupa ve dünyanın geri kalanı için rekor sürede iyileştirmeyi başardık. Ancak gelecekteki sağlık krizlerine daha iyi hazırlanmamız gerekiyor."

Komisyon'dan yapılan yazılı açıklamada da HERA'nın tehditleri ve potansiyel sağlık krizlerini istihbarat toplayarak öngöreceği ve acil sağlık durumlarında hızla yanıt vereceği kaydedildi.

HERA'nın acil durum olduğunda ilaçların, aşıların, eldiven ve maske gibi diğer tıbbi malzemelerin üretilmesini ve dağıtımını sağlayacağı, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in 2021 Birliğin Durumu konuşmasında ilan ettiği "Sağlık Birliği"nin temel aracı olacağı ve AB'nin sağlıkla ilgili acil durum müdahalesi ve hazırlığındaki eksikliğini dolduracağı bildirildi.

HERA faaliyetleri, 2022-2027 dönemi için 6 milyar avroluk bir bütçeden faydalanacak. Bir sonraki dönemde ise yaklaşık 30 milyar avroya ulaşacak ve üye ülkeler ile özel sektörün yapacağı yatırımlarla bu miktar daha da artacak.

Avrupa Birliği, Tragger, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, gelecekteki olası sağlık krizlerine müdahale için 30 milyar avro bütçeli yeni idare kuruyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı 16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı 16:21 Kira fiyatlarına tepki gösteren öğrenciler, üniversite kapısına yatak koyup yattı Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti 15:57 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti 15:49 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı 15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:29 Survıvor All Star'da 3 kadın yarışmacının adı konuşulmaya başlandı
16:23 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
16:14 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı
15:56 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
15:55 Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı
15:51 Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı
15:48 Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti
15:37 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak         
16:32
Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11 Bu akşam oynanacak Lazio - Galatasaray karşılaşmasında 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11         
16:23
35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı 35 yolcusu bulunan otobüs, uçurumun kenarında asılı kaldı         
16:15
Koronavirüs bitmeden Koronavirüs bitmeden "bağışıklık borcu" adı verilen yeni bir salgın ortaya çıktı         
15:55
Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı Brugge'ün kalecisi Mignolet, Messi'ye göndermede bulundu: Hiç zorlanmadım, çok kolay maçtı         
15:51
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz         
15:38
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 16:46:25. #1.11#
SON DAKİKA: AB, gelecekteki olası sağlık krizlerine müdahale için 30 milyar avro bütçeli yeni idare kuruyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement